Информатора WikiLeaks снова взяли под стражу

Накануне Мэннинг распространила в соцсетях заявление, в котором допустила свой арест и пообещала оставаться верной своим принципам. "Я полностью использую все имеющиеся в распоряжении законные средства", - заявила она.

В Александрии продолжается процесс по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В 2010-2011 годах на платформе были опубликованы сотни тысяч секретных документов армии США военных операций в Ираке и Афганистане, а также конфиденциальные дипломатические депеши. Источником этих материалов была трансгендер Мэннинг, которая имела в то время мужскую идентичность.

Служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг скачал из армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых говорилось о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по изменению пола и стал женщиной по имени Челси. В мае 2016 администрация экс-президента США Барака Обамы помиловала Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.

Как сообщал УНН, WikiLeaks хочет подать в суд на The Guardian за статью о встрече Ассанжа с Манафортом.