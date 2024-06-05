США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждает об изменении правил выезда из Украины для мужчин с двойным гражданством. Об этом сообщает посольство США в Украине, передает УНН.

Детали

Посольство США в Киеве сообщило, что с 1 июня Украина отменила исключение "проживания за границей", которое ранее позволяло определенным украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. Теперь американо-украинские двойные граждане, включая тех, кто живет в Соединенных Штатах, могут упустить возможность уехать из Украины.

Поскольку украинское законодательство не признает двойного гражданства, американо-украинские двойные граждане во время пребывания в Украине считаются исключительно гражданами Украины. В условиях военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Ранее, лица с двойным гражданством могли въезжать и выезжать из Украины при условии снятия с регистрации места жительства в Украине и регистрации места жительства в США. Однако, по данным посольства, это исключение отменено с 1 июня.

Посольство США подчеркнуло, что имеет ограниченные возможности влиять на украинское законодательство.

Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации