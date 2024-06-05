США попереджають, що громадяни з подвійним громадянством можуть втратити право залишати Україну
Київ • УНН
Громадяни США та України з подвійним громадянством можуть втратити можливість залишати Україну через скасування Україною виключення, що дозволяє деяким українцям у віці від 18 до 60 років залишати країну.
США попереджає про зміну правил виїзду з України для чоловіків із подвійним громадянством. Про це повідомляє посольство США в Україні, передає УНН.
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Посольство США в Києві повідомило, що з 1 червня Україна скасувала виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Тепер американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто мешкає в Сполучених Штатах, можуть втратити можливість виїхати з України.
Оскільки українське законодавство не визнає подвійного громадянства, американсько-українські подвійні громадяни під час перебування в Україні вважаються виключно громадянами України. В умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну. Раніше, особи з подвійним громадянством могли в’їжджати та виїжджати з України за умови зняття з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрації місця проживання в США. Однак, за даними посольства, цей виняток скасовано з 1 червня.
Посольство США підкреслило, що має обмежені можливості впливати на українське законодавство.
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