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США попереджають, що громадяни з подвійним громадянством можуть втратити право залишати Україну

США попереджають, що громадяни з подвійним громадянством можуть втратити право залишати Україну

Київ • УНН

 • 107142 перегляди

Громадяни США та України з подвійним громадянством можуть втратити можливість залишати Україну через скасування Україною виключення, що дозволяє деяким українцям у віці від 18 до 60 років залишати країну.

США попереджає про зміну правил виїзду з України для чоловіків із подвійним громадянством. Про це повідомляє посольство США в Україні, передає УНН.

Деталі

Посольство США в Києві повідомило, що з 1 червня Україна скасувала виняток "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певним українцям віком від 18 до 60 років залишати країну. Тепер американсько-українські подвійні громадяни, включно з тими, хто мешкає в Сполучених Штатах, можуть втратити можливість виїхати з України.

Оскільки українське законодавство не визнає подвійного громадянства, американсько-українські подвійні громадяни під час перебування в Україні вважаються виключно громадянами України. В умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну. Раніше, особи з подвійним громадянством могли в’їжджати та виїжджати з України за умови зняття з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрації місця проживання в США. Однак, за даними посольства, цей виняток скасовано з 1 червня.

Посольство США підкреслило, що має обмежені можливості впливати на українське законодавство.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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