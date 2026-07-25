США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ

Администрация Трампа предупредила Украину о нежелательности ударов по нероссийским судам после атаки на танкер, зафрахтованный Chevron. Причиной стали риски для активов компании в Казахстане и энергоснабжения Европы.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину воздержаться от атак на нероссийские суда в Черном море после обращения руководства американской нефтяной компании Chevron, которое выразило обеспокоенность рисками для своих активов в Казахстане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal. Детали По данным издания, генеральный директор Chevron Майк Вирт на этой неделе провел переговоры с представителями администрации США по ситуации в Черном море. Причиной стала недавняя атака украинских беспилотников, в ходе которой были повреждены четыре танкера, в том числе судно, зафрахтованное Chevron, вблизи порта Новороссийск. После консультаций с представителями нефтяной отрасли администрация Трампа предупредила Украину о нежелательности ударов по нероссийским судам в Черном море. Администрация рассматривает каспийский трубопроводный консорциум как жизненно важный маршрут поставки энергоносителей из Казахстана на европейские рынки, который является альтернативой российским энергоресурсам - заявил американский чиновник. Как отмечает WSJ, Chevron владеет 15% акций Каспийского трубопроводного консорциума и 50% крупнейшего нефтяного месторождения Тенгиз в Казахстане. Из-за ограничений работы терминала в Новороссийске Казахстан уже был вынужден сократить добычу нефти из-за нехватки мощностей для ее хранения. Издание добавляет, что в Вашингтоне заинтересованы в бесперебойных поставках казахстанской нефти на мировые рынки, особенно на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, которая вызвала резкий рост мировых цен на нефть. В то же время собеседники WSJ предполагают, что из-за позиции США Украина может переориентировать свои удары на другие российские цели, которые не вызовут подобных политических споров. россия атакует украинский морской коридор с 2022 года, а не "в ответ" на действия Украины - Сибига