США уведомили Россию о подготовке санкций за поддержку Асада - СМИ

“На днях американский посол Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что власти США готовят новые санкции в отношении России. На этот раз просто „за поддержку“ сирийского президента Башара Асада”, — говорится в сообщении.

В первой части письма, как сообщает издание, говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

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Во второй же части своего послания посол уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. На этот раз — “за поддержку сирийского режима”.

Как сообщал УНН, ранее о том, что США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии, сообщил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционного бюро Минфина США) Брайан О'Тул. Такая формулировка, по его словам, содержится в материалах для прессы, которые в субботу вечером подготовила пресс-служба Белого дома.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Такие действия были реакцией стран на химическую атаку 7 апреля в сирийской Думе.

Так, представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.