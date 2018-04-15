США повідомили Росію про підготовку санкцій за підтримку Асада - ЗМІ

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Посол США в Росії Джон Хантсман направив до Міністерства закордонних справ Росії лист, в якому йдеться про підготовку нових санкцій проти РФ - за підтримку сирійського президента Башара Асада. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела, передає УНН.