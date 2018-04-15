США повідомили Росію про підготовку санкцій за підтримку Асада - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Посол США в Росії Джон Хантсман направив до Міністерства закордонних справ Росії лист, в якому йдеться про підготовку нових санкцій проти РФ - за підтримку сирійського президента Башара Асада. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела, передає УНН.
"Днями американський посол Джон Хантсман направив в російське МЗС лист, в якому йдеться про те, що влада США готує нові санкції щодо Росії. На цей раз просто "за підтримку" сирійського президента Башара Асада", - йдеться в повідомленні.
У першій частині листа, як повідомляє видання, йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. На думку США, сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї до власного населення, і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, щоб зупинити Асада.
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У другій же частині свого листа посол повідомляє Москву, що Вашингтон має намір ввести щодо неї нові санкції. Цього разу - "за підтримку сирійського режиму".
Як повідомляв УНН, раніше про те, що США мають намір ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії, повідомив експерт Atlantic Council, екс-радник OFAC (санкційне бюро Мінфіну США) Брайан О'Тул. Таке формулювання, за його словами, міститься в матеріалах для преси, які в суботу ввечері підготувала прес-служба Білого дому.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійською програмою створення хімічної зброї. Такі дії були реакцією країн на хімічну атаку 7 квітня в сирійській Думі.
Так, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.