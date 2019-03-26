США сообщили об успешном испытании перехвата баллистической ракеты

Как заявили в Пентагоне, ракета-мишень была запущена с полигона Рейгана на Маршалловых островах, перехватчики – из подземных шахт в южной Калифорнии, они поразили цель над Тихим океаном.

До сих пор военные США не запускали по ракете-мишени более одного перехватчика. На этот раз первая противоракета поразила головную часть мишени, на которой мог быть установлен боевой заряд, а вторая – ту часть, где мог быть блок индивидуального наведения. Американские военные пояснили, что такой подход в реальном бою повышает шансы поразить входящую ракету, которая может содержать приманки и другие уловки.

Результаты теста "демонстрируют, что у нас есть надежное средство против реальной угрозы", привело AP слова директора агентства Сэмюэля Гривза. По его данным, система сработала так, как это и было запланировано.

Пентагон вкладывает миллиарды долларов в расширение арсенала ракетных перехватчиков, базирующихся в форте Грили на Аляске. Так в запросе Пентагона на 2020 финансовый год, направленном в конгресс в начале марта фигурировала сумма в 9,4 млрд долларов.

Напомним, Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе 2019 года.