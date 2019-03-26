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MIM-104 Patriot

США повідомили про успішне випробування перехоплення балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Агентство з протиракетної оборони США вперше в рамках навчань випустило дві протиракети по міжконтинентальної балістичної ракети без боєголовки, повідомляє УНН з посиланням на АР.

США повідомили про успішне випробування перехоплення балістичної ракети

Як заявили в Пентагоні, ракета-мішень була запущена з полігону Рейгана на Маршаллових островах, перехоплювачі - з підземних шахт в південній Каліфорнії, вони вразили ціль над Тихим океаном.

До сих пір військові США не запускали по ракеті-мішені більше одного перехоплювача. На цей раз перша протиракета вразила головну частину мішені, на якій міг бути встановлений бойовий заряд, а друга - ту частину, де міг бути блок індивідуального наведення. Американські військові пояснили, що такий підхід в реальному бою підвищує шанси вразити входить ракету, яка може містити приманки та інші хитрощі.

Результати тесту "демонструють, що у нас є надійний засіб проти реальної загрози", призвело AP слова директора агентства Семюеля Грівза. За його даними, система спрацювала так, як це і було заплановано.

Пентагон вкладає мільярди доларів у розширення арсеналу ракетних перехоплювачів, які базуються в форте Грилі на Алясці. Так в запиті Пентагону на 2020 фінансовий рік, направленому в конгрес на початку березня фігурувала сума в 9,4 млрд доларів.

Нагадаємо, Пентагон планує провести випробування крилатої ракети наземного базування в серпні 2019 року.

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