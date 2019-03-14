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ЗМІ дізналися про плани Пентагону випробувати ракету відразу після виходу з ДРСМД

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Пентагон планує провести випробування крилатої ракети наземного базування в серпні 2019 року, передає агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника, який попросив не називати його ім’я, інформує УНН.

ЗМІ дізналися про плани Пентагону випробувати ракету відразу після виходу з ДРСМД

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) забороняє виробництво і випробування ракет з дальністю від 500 до 5,5 тисячі км. У лютому США призупинили свою участь в угоді і пообіцяли повністю вийти з нього через півроку, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов’язань. У Москві відповіли дзеркально.

“У серпні ми збираємося випробувати крилату ракету наземного базування”, — сказав він. Дальність даної ракети становить 621 милю (близько 1 тисячі км), в разі, якщо випробування пройдуть успішно, ракету можуть розгорнути вже через 18 місяців. Крім того, Пентагон розглядає можливість провести випробування балістичної ракети середньої дальності в листопаді, додало джерело.

Він уточнив, що США ще не обговорювали можливість розгортання заборонених за ДРСМД ракет на території країн-союзників. Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг говорив, що альянс не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети.

Як повідомляв УНН, Путін підписав указ про призупинення виконання ракетного договору.

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