СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысяч км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально.

“В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования”, — сказал он. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тысячи км), в случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре, добавил источник.

Он уточнил, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты.

Как сообщал УНН, Путин подписал указ о приостановлении исполнения ракетного договора.