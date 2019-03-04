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Путін підписав указ про призупинення виконання ракетного договору

Путін підписав указ про призупинення виконання ракетного договору

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Росією Договору про ліквідацію ракет середньої дальності і меншої дальності (ДРСМД). Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кремля.

"Володимир Путін підписав Указ "Про припинення Російською Федерацією виконання Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності", - сказано на сайті Кремля.

Нагадаємо, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Пізніше в той же день Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.

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