Россия может иметь больше крылатых ракет, чем считалось ранее - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
По информации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе.
США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.
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В каждом из батальонов есть не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начала процедуры выхода из него.
Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки.
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД.
Как сообщал УНН, ранее бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации.