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Росія може мати більше крилатих ракет, ніж вважалося раніше - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У розпорядженні Росії може перебувати не менше 64 крилатих ракет 9М729 (по позначенню НАТО - SSC-8). Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

За інформацією німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ракети є не тільки в навчальному батальйоні на полігоні Капустін Яр в Астраханській області і в Камишлові Свердловської області, але також в Моздоку (Північна Осетія-Аланія) і Шуї.

США вперше повідомили союзникам по Північноатлантичному альянсу про передбачуване наявності ракет в Шуї в другій половині 2018 року.

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У кожному з батальйонів є не менше чотирьох пускових установок. На кожній з них можна розмістити чотири ракети, які можуть нести різні типи боєголовок, включаючи ядерні.

Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.

Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в ДРСМД всім учасникам угоди.

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Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в ДРСМД.

Як повідомляв УНН, раніше колишній генеральний секретар ЦК КПРС, екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації.

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