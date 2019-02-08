Конференція з питань роззброєння відбудеться в Берліні 15 березня

ukru
22 березня, 17:51 • 114623 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 189206 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 161594 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 160416 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 148259 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 128600 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 171244 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 173306 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158994 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 291238 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 131599 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 128651 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 129880 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 113836 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 102838 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 209591 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 291186 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 248863 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 229198 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 192675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 102082 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 100649 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 104298 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 96915 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 106681 перегляди
Актуальне
Конференція з питань роззброєння відбудеться в Берліні 15 березня

Конференція з питань роззброєння відбудеться в Берліні 15 березня

Київ • УНН

 • 10883 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міжнародна конференція з питань роззброєння і контролю над озброєннями відбудеться в Берліні 15 березня. Про це повідомив глава МЗС Німеччини Хайко Маас. Його слова наводить в п'ятницю прес-служба зовнішньополітичного відомства Німеччини, передає УНН.

“Роботи-вбивці, нові ракетні системи, біологічне і кіберзброя — нам потрібні нові правила і для нових технологій”, — вважає міністр.

“Перший крок — наша конференція в МЗС 15 березня, — зазначив Маас. — Ми не можемо залишати сліпі плями в області контролю над озброєннями”.

Глава МЗС ФРН на тлі розбіжностей між Росією і США за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) вже неодноразово висловлювався за необхідність посилення контролю над озброєннями і нові ініціативи з роззброєння. При цьому Маас вважає, що відповідні угоди повинні включати нові технологічні досягнення і бойові системи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп США звинуватив Росію у початку гонки озброєнь

Раніше представник МЗС ФРН Райнер Бройль повідомив, що в форумі в Берліні планується участь дипломатів, представників військових і наукових кіл, “мова піде про нові ідеї в сфері контролю над озброєннями”.

За словами Бройля, “основною групою учасників будуть партнери по ЄС і НАТО”, але передбачається запросити на конференцію і представників провідних у військово-технологічній сфері країн, включаючи Росію, Індію або Японію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай має намір сприяти денуклеаризації Корейського півострова

Він також зазначив, що “було б непорозумінням вважати, що конференція буде займатися ДРСМД”, оскільки “це договір між США і Росією”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД

Як повідомляв УНН, раніше колишній генеральний секретар ЦК КПРС, екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,004.79