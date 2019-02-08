Конференція з питань роззброєння відбудеться в Берліні 15 березня

“Роботи-вбивці, нові ракетні системи, біологічне і кіберзброя — нам потрібні нові правила і для нових технологій”, — вважає міністр.

“Перший крок — наша конференція в МЗС 15 березня, — зазначив Маас. — Ми не можемо залишати сліпі плями в області контролю над озброєннями”.

Глава МЗС ФРН на тлі розбіжностей між Росією і США за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) вже неодноразово висловлювався за необхідність посилення контролю над озброєннями і нові ініціативи з роззброєння. При цьому Маас вважає, що відповідні угоди повинні включати нові технологічні досягнення і бойові системи.

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Раніше представник МЗС ФРН Райнер Бройль повідомив, що в форумі в Берліні планується участь дипломатів, представників військових і наукових кіл, “мова піде про нові ідеї в сфері контролю над озброєннями”.

За словами Бройля, “основною групою учасників будуть партнери по ЄС і НАТО”, але передбачається запросити на конференцію і представників провідних у військово-технологічній сфері країн, включаючи Росію, Індію або Японію.

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Він також зазначив, що “було б непорозумінням вважати, що конференція буде займатися ДРСМД”, оскільки “це договір між США і Росією”.

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Як повідомляв УНН, раніше колишній генеральний секретар ЦК КПРС, екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації.