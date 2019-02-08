Конференция по разоружению состоится в Берлине 15 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Международная конференция по вопросам разоружения и контроля над вооружениями состоится в Берлине 15 марта. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас. Его слова приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии, передает УНН.
“Роботы-убийцы, новые ракетные системы, биологическое и кибероружие — нам нужны новые правила и для новых технологий”, — считает министр.
“Первый шаг — наша конференция в МИД 15 марта, — отметил Маас. — Мы не можем оставлять слепые пятна в области контроля над вооружениями”.
Глава МИД ФРГ на фоне разногласий между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже неоднократно высказывался за необходимость усиления контроля над вооружениями и новые инициативы по разоружению. При этом Маас считает, что соответствующие соглашения должны включать новые технологические достижения и боевые системы.
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Ранее представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что в форуме в Берлине планируется участие дипломатов, представителей военных и научных кругов, “речь пойдет о новых идеях в сфере контроля над вооружениями”.
По словам Бройля, “основной группой участников будут партнеры по ЕС и НАТО”, но предполагается пригласить на конференцию и представителей ведущих в военно-технологической сфере стран, включая Россию, Индию или Японию.
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Он также отметил, что “было бы недоразумением полагать, что конференция будет заниматься ДРСМД”, поскольку “это договор между США и Россией”.
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Как сообщал УНН, ранее бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что мир находится на грани новой гонки вооружений и конфронтации.