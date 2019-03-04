Путин подписал указ о приостановлении выполнения ракетного договора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
“Владимир Путин подписал Указ “О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности”, — сказано на сайте Кремля.
Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Позже в тот же день Вашингтон официально уведомил Москву о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начале процедуры выхода из него.