США попросили Сеул задержать брата Пан Ги Муна
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Американские органы юстиции добиваются от Южной Кореи задержания одного из братьев бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна - Пан Ги Сана, которого вместе с его сыном Чу Хе Паном американские власти хотят привлечь к ответственности за причастность к коррупции и отмыванию денег. Об этом накануне заявил представитель прокуратуры США, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, речь идет о даче взятки в несколько миллионов долларов ради продажи одной из арабских стран недвижимости во Вьетнаме.
Пан Ги Сан к марте 2015 года был одним из руководителей южнокорейской строительной фирмы Keangnam, которая построила комплекс зданий Landmark 72 в Ханое и пыталась продать его за 800 млн долларов "с помощью коррупционной схемы".
Прокуратура США намерена обратиться к власти в Сеуле с просьбой экстрадировать Пан Ги Сана.
Его сын Чу Хен Пан работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке. Кроме него, как сообщается, в афере замешан американский посредник Малколм Харрис. Оба они содержатся под стражей, но не признали свою вину.
Пан Ги Мун заявил, что ничего не знал об этом инциденте, и выразил надежду, что сотрудничество между южнокорейской и американской властью будет "тесным и прозрачным".