США попросили Сеул затримати брата Пан Гі Муна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Американські органи юстиції домагаються від Південної Кореї затримання одного з братів колишнього Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна - Пан Гі Сана, якого разом з його сином Чу Хе Паном американська влада хоче притягти до відповідальності через причетність до корупції і відмивання грошей. Про це напередодні заявив представник прокуратури США, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, йдеться про дачу хабара у кілька мільйонів доларів заради продажу одній з арабських країн нерухомості у В'єтнамі.
Пан Гі Сан до березня 2015 року був одним з керівників південнокорейської будівельної фірми Keangnam, яка побудувала комплекс будівель Landmark 72 в Ханої і намагалася продати його за 800 мільйонів доларів "за допомогою корупційної схеми".
Прокуратура США має намір звернутися до влади в Сеулі з проханням екстрадувати Пан Гі Сана.
Його син Чу Хен Пан працює агентом з торгівлі нерухомістю в Нью-Йорку. Крім нього, як повідомляється, в афері замішаний американський посередник Малколм Харріс. Обидва вони утримуються під вартою, але не визнали свою провину.
Пан Гі Мун заявив, що нічого не знав про цей інцидент, і висловив надію, що співпраця між південнокорейською і американською владою буде "тісною і прозорою".