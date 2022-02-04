Видео "с трупами" от России: США предупредили Украину о фейке до его обнародования
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. США предупредили Украину о возможном провокационном выбросе со стороны Российской Федерации до того, как сообщили об этом официально, заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"Соединенные Штаты незадолго до обнародования информации поделились ею с нами, предупредили о том, что такая информация налицо. Мы сейчас ждем больше деталей", - отметил министр.
Детали
Что касается украинской разведки, он отметил, что отчетов от них на этот счет пока не видел.
"Если коротко, то мы знали от США о том, что такая информация будет обнародована. В принципе то, что было обнародовано нас не удивляет. Мы с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, мы видели что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинять в чем-то очередном Украине", - отметил министр.
Вся операция с незаконной оккупацией Крыма также произошла под «фальшивым флагом», поэтому российские солдаты сняли с себя любые познавательные символы, прежде чем оккупировать полуостров, добавил он.
Контекст
Министерство обороны США накануне заявило, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись нападения на людей, которую можно использовать как повод для нападения на Украину.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что такой ролик может быть "очень натуралистическим пропагандистским видео, в котором будут фигурировать трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов".