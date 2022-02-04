Пентагон: у Росії є план сфальсифікувати напад України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Росії є план фабрикації нападу України на російську територію чи "російськомовне населення" для виправдання потенційної атаки на Україну, повідомили в Пентагоні. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
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Влада США заявляє про наявність у Росії плану організувати фальшиву атаку України на "російську державну територію чи російськомовне населення" з метою виправдати потенційний напад у відповідь з боку Москви.
Про це сказав офіційний представник Пентагону Джон Кірбі з посиланням на дані американської розвідки. Частиною цієї атаки може стати випущений Росією пропагандистський ролик зі сфабрикованими "зображеннями трупів та зображеннями руйнувань", повідомив він журналістам.
США поділилися наявною в них інформацією про російські плани зі спецслужбами України та іншими європейськими країнами.
За словами представника Пентагону, частина плану Росії полягає у тому, аби начебто українська військова техніка на відео виглядала так, нібито вона походить із країн Заходу.
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