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Пентагон: у России есть план сфальсифицировать нападение Украины

Пентагон: у России есть план сфальсифицировать нападение Украины

Киев • УНН

 • 35918 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. У России есть план фабрикации нападения Украины на российскую территорию или "русскоязычное население" для оправдания потенциальной атаки на Украину, сообщили в Пентагоне. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Власти США заявляют о наличии у России плана организовать фальшивую атаку Украины на "российскую государственную территорию или русскоязычное население" с целью оправдать потенциальное нападение в ответ со стороны Москвы.

Об этом сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби со ссылкой на данные американской разведки. Частью этой атаки может стать выпущен Россией пропагандистский ролик со сфабрикованными "изображениями трупов и разрушений", - сообщил он журналистам.

США поделились имеющейся у них информацией о российских планах со спецслужбами Украины и другими европейскими странами.

По словам представителя Пентагона, часть плана России заключается в том, чтобы якобы украинская военная техника на видео выглядела так, будто бы она происходит из стран Запада.

Напомним

США обвинили Россиюв сговоре с целью организации теракта в качестве повода для вторжения в Украину

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