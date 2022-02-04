Відео "з трупами" від Росії: США попередили Україну про фейк до його оприлюднення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. США попередили Україну про можливий провокативний викид з боку Російської Федерації до того, як повідомили про це офіційно, заявив на брифінгу в п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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"Сполучені Штати незадовго до оприлюднення інформації поділилися нею з нами, попередили про те, що така інформація є у наявності. Ми зараз чекаємо на більше деталей", - зазначив міністр.
Деталі
Що стосується української розвідки, він зазначив, що звітів від них з цього приводу поки не бачив.
"Якщо коротко, то ми знали від США про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі те що було оприлюднено нас не дивує. Ми з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, ми бачили що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось зфальсифікувати і звинувати в чомусь черговому Україну", - зазначив міністр.
Вся операція з незаконною окупацією Криму так само відбулась під «фальшивим прапором», тому російські солдати зняли з себе будь-які впізнавальні символи перед тим, як окупувати півострів, додав він.
Контекст
Міністерство оборони США напередодні заявило, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис нападу на людей, який можна використовувати як привід для нападу на Україну.
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі сказав, що такий ролик може бути "дуже натуралістичним пропагандистським відео, в якому фігуруватимуть трупи та актори, що зображають скорботних людей, а також кадри зруйнованих об'єктів".