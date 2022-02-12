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США пообещали активизировать усилия Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять Китаю

США пообещали активизировать усилия Индо-Тихоокеанского региона, чтобы противостоять Китаю

Киев • УНН

 • 26230 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Соединенные Штаты пообещали выделить больше дипломатических ресурсов и ресурсов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять тому, что они видят как попытки Китая создать региональную сферу влияния и стать самой влиятельной державой мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В 12-страничном обзоре стратегии администрация Байдена заявила, что сосредоточится на каждом уголке региона от Южной Азии до островов Тихого океана, чтобы укрепить свою долгосрочную позицию и приверженность.

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"КНР сочетает свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, преследуя сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стремится стать самой влиятельной державой мира", - говорится в сообщении, ссылаясь на Китайскую Народную Республику (КНР).

Обнародование документа было приурочено к визиту в Индо-Тихоокеанский регион госсекретаря США Энтони Блинкена, который имеет целью подчеркнуть приоритет, который Соединенные Штаты придают этому региону, даже в то время, когда Вашингтон борется с опасным противостоянием с Москвой.

Это также происходит после того, как на прошлой неделе Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений", их наиболее подробное и упорное заявление о совместной работе для построения нового международного порядка на основе их собственных интерпретаций прав человека и демократии.

В своем документе Соединенные Штаты пообещали модернизировать альянсы, укрепить новые партнерства и инвестировать в региональные организации. Он особо подчеркнул важность "сильной Индии" как партнера в позитивном региональном видении.

В нем сказано, что Соединенные Штаты будут стремиться к "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону через сетку сильных и взаимоукрепляющих коалиций".

Согласно плану действий на следующие 12-24 месяца, в документе сказано, что Вашингтон "значительно расширит свое дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии и на тихоокеанских островах и предоставит приоритет ключевым переговорам с тихоокеанскими островными государствами".

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"Мы перефокусируем помощь в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе для наращивания морского потенциала и осведомленности в отношении морского пространства", - говорится в сообщении.

Относительно чрезвычайно чувствительной точки потенциальной вспышки самоуправляемого Тайваня, который Пекин называет своим собственным, Вашингтон будет работать с партнерами внутри и за пределами региона, чтобы поддерживать мир и стабильность в проливе, отделяющем остров от Китая.

План действий также предусматривает расширение присутствия и сотрудничества береговой охраны США в Южной, Юго-Восточной Азии и Тихом океане, где Вашингтон определил Китай как угрозу для рыболовли и путей свободной торговли.

В нем сказано, что подход Соединенных Штатов к торговле "будет соответствовать высоким стандартам труда и окружающей среды", а ссылка четко указывает, что администрация будет соблюдать свою клятву избегать вреда рабочим местам Америки в экономических отношениях с регионом.

Напомним

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