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США пообіцяли активізувати зусилля Індо-Тихоокеанського регіону, щоб протистояти Китаю

США пообіцяли активізувати зусилля Індо-Тихоокеанського регіону, щоб протистояти Китаю

Київ • УНН

 • 26233 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сполучені Штати пообіцяли виділити більше дипломатичних ресурсів і ресурсів безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб протистояти тому, що вони бачать як спроби Китаю створити регіональну сферу впливу і стати найвпливовішою державою світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У 12-сторінковому огляді стратегії адміністрація Байдена заявила, що зосередиться на кожному куточку регіону від Південної Азії до островів Тихого океану, щоб зміцнити свою довгострокову позицію та прихильність.

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«КНР поєднує свою економічну, дипломатичну, військову та технологічну міць, переслідуючи сферу впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні та прагне стати найвпливовішою державою світу», – йдеться в повідомленні, посилаючись на Китайську Народну Республіку (КНР).

Оприлюднення документа було приурочено до візиту в Індо-Тихоокеанський регіон держсекретаря США Ентоні Блінкена, який мав на меті підкреслити пріоритет, який Сполучені Штати надають цьому регіону, навіть у той час, коли Вашингтон бореться з небезпечним протистоянням з Москвою.

Це також відбувається після того, як минулого тижня Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство «без обмежень», їхню найбільш детальну та наполегливу заяву про спільну роботу для побудови нового міжнародного порядку на основі їх власних інтерпретацій прав людини та демократії.

У своєму документі Сполучені Штати пообіцяли модернізувати альянси, зміцнити нові партнерства та інвестувати в регіональні організації. Він особливо підкреслив важливість «сильної Індії» як партнера у позитивному регіональному баченні.

У ньому сказано, що Сполучені Штати прагнутимуть до «вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону через сітку сильних і взаємозміцнюючих коаліцій».

Згідно з планом дій на наступні 12-24 місяці, в документі сказано, що Вашингтон «значно розширить» свою дипломатичну присутність у Південно-Східній Азії та на тихоокеанських островах і надасть пріоритет ключовим переговорам з тихоокеанськими острівними державами.

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«Ми перефокусуємо допомогу в галузі безпеки на Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі для нарощування морського потенціалу та обізнаності щодо морського простору», – йдеться у повідомленні.

Щодо надзвичайно чутливої ​​потенційної точки спалаху самокерованого Тайваню, який Пекін називає своїм власним, Вашингтон буде працювати з партнерами всередині і за межами регіону, щоб підтримувати мир і стабільність у протоці, що відділяє острів від Китаю.

План дій також передбачає розширення присутності та співробітництва берегової охорони США в Південній, Південно-Східній Азії та Тихому океані, де Вашингтон визначив Китай як загрозу для риболовлі та шляхів вільної торгівлі.

У ньому сказано, що підхід Сполучених Штатів до торгівлі «відповідатиме високим стандартам праці та навколишнього середовища», а посилання чітко вказує, що адміністрація буде дотримуватися своєї клятви уникати шкоди робочим місцям Америки в економічних відносинах з регіоном.

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