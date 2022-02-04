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Путін і Сі зустрілися у Китаї: виступили проти розширення НАТО і домовилися про поставки газу на 30 років

Путін і Сі зустрілися у Китаї: виступили проти розширення НАТО і домовилися про поставки газу на 30 років

Київ • УНН

 • 22775 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лідери Росії Володимир Путін та Китаю Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч у Пекіні, за підсумком якої було ухвалено низку документів, а також спільну заяву. У ньому лідери виступили проти розширення Північноатлантичного альянсу, пише УНН із посиланням на сайт Кремля.

Цитата:

“Сторони вважають, що окремі держави, військово-політичні союзи чи коаліції мають на меті отримання прямо чи опосередковано односторонніх військових переваг на шкоду безпеці інших, (...) сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни”, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їхніх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об’єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав“, — сказано у спільній заяві Російської Федерації та Китайської Народної Республіки, ухваленій обома сторонами.

У документі йдеться, що Росія і Китай виступають проти “дій зовнішніх сил щодо підриву безпеки та стабільності у спільних суміжних регіонах, мають намір протистояти втручанню зовнішніх сил під будь-яким приводом у внутрішні справи суверенних країн, виступають проти "кольорових революцій“ і будуть нарощувати взаємодію у вищезгаданих областях”.

Деталі

Також у спільній заяві зазначено, що обидві країни виступають проти формування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) “закритих блокових структур та протиборчих таборів”, а також “зберігають високу пильність щодо негативного впливу на світ та стабільність у цьому регіоні індо-тихоокеанської стратегії США”.

РФ та КНР також висловили занепокоєння створенням США, Великою Британією та Австралією тристороннього партнерства у сфері безпеки (AUKUS).

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Вони заявили також, що вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності “тягнуть зростання напруженості та недовіри, збільшують ризики для міжнародної та регіональної безпеки, ведуть до послаблення міжнародної системи нерозповсюдження та контролю над озброєннями, підриву глобальної стратегічної стабільності”, та закликали США “позитивно відреагувати на російську ініціативу та відмовитися від планів розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування в АТР та Європі”.

“Китайська сторона ставиться з розумінням та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов’язкових гарантій безпеки в Європі”, — йдеться в опублікованому документі.

Газові контракти

За підсумками зустрічі було підписано низку комерційних контрактів. Серед них, згідно з даними Кремля, — договір купівлі-продажу природного газу за “далекосхідним” маршрутом між ПАТ “Газпром” та Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC).

Як повідомляє “Газпром”, після виходу проекту на повну потужність обсяг постачання російського трубопровідного газу до Китаю збільшиться на 10 млрд куб. м та в сукупності досягне 48 млрд куб. м на рік (включаючи постачання магістрального газопроводу “Сила Сибіру”).

За даними американського агентства Reuters, “Газпром” підписав 30-річний контракт із китайською CNPC.

За даними джерела агентства, газ почне надходити за два-три роки, а обсяги зростуть на 10 мільярдів кубометрів на рік приблизно до 2026 року. Угода буде розрахована на євро, додало джерело.

Позиція США

За кілька годин до зустрічі лідерів Китаю та Росії Сполучені Штати закликали КНР не сприяти Росії в ухиленні від можливих санкцій, пов’язаних із ситуацією навколо України. Так, за словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, Вашингтон та його союзники “мають безліч інструментів”, які можна використовувати проти “іноземних компаній, у тому числі в Китаї”, які намагаються ухилитися від можливих каральних заходів проти Росії.

Дипломат виступив після того, як міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін та Москва узгодили свої позиції щодо України під час зустрічі міністрів закордонних справ обох країн у четвер.

Прайс зіслався на попередження США про економічні та фінансові наслідки, які спіткають Росію, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.

"Якщо Росія думає, що вона буде в змозі... пом’якшити деякі з цих наслідків за рахунок тісніших відносин з (Китаєм). Це не так. Насправді це в багато чому зробить російську економіку слабшою", - повідомив він.

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