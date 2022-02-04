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Путин и Си встретились в Китае: выступили против расширения НАТО и договорились о поставках газа на 30 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лидеры России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Пекине, по итогам которой был принят ряд документов, а также совместное заявление. В нем лидеры выступили против расширения Североатлантического альянса, пишет УНН со ссылкой на сайт Кремля.

Цитата:

“Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, (...) стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны“, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств”, — сказано в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики, принятом обеими сторонами.

В документе говорится, что Россия и Китай выступают против “действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций“ и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях”.

Детали

Также в совместном заявлении говорится, что обе страны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) “закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей”, а также “сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США”.

РФ и КНР также выразили обеспокоенность созданием США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS).

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Они заявили также, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности “влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности”, и призвали США “позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе”.

“Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе”, — сказано в опубликованном документе.

Газовые контракты

По итогам встречи был подписан ряд коммерческих контрактов. Среди них, согласно данным Кремля — договор купли-продажи природного газа по “дальневосточному” маршруту между ПАО “Газпром” и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Как сообщает “Газпром”, после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу “Сила Сибири”).

По даным американского агентства Reuters, “Газпром” подписал 30-летний контракт с китайской CNPC.

По данным источника агентства, газ начнет поступать через два-три года, а объемы вырастут на 10 миллиардов кубометров в год примерно к 2026 году. Сделка будет рассчитана в евро, добавил источник.

Позиция США

Часами ранее встречи лидеров Китая и России, Соединенные Штаты призвали КНР не содействовать России в уклонении от возможных санкций, связанных с ситуацией вокруг Украины.

Так, по словам официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон и его союзники “имеют множество инструментов”, которые можно использовать против “иностранных компаний, в том числе в Китае”, пытающихся уклониться от возможных карательных мер против России.

Дипломат выступил после того, как министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин и Москва согласовали свои позиции в отношении Украины во время встречи министров иностранных дел обеих стран в четверг.

Прайс сослался на предупреждение США об экономических и финансовых последствиях, которые постигнут Россию, если она продолжит вторжение в Украину.

“Если Россия думает, что она будет в состоянии... смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с (Китаем). Это не так. На самом деле это во многих отношениях сделает российскую экономику более слабой”, — сообщил он.

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