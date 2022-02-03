США заявили, что связи России с Китаем не компенсируют последствий вторжения в Украину

Детали

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты имеют множество инструментов, которые они могут использовать, если увидят, что иностранные компании, в том числе в Китае, пытаются уклониться от действий США по экспортному контролю над Украиной.

Прайс выступил после того, как министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин и Москва согласовали свои позиции в отношении Украины во время встречи министров иностранных дел обеих стран в четверг.

Прайс сослался на предупреждение США об экономических и финансовых последствиях, которые постигнут Россию, если она продолжит вторжение в Украину.

"Если Россия думает, что она будет в состоянии... смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с (Китаем). Это не так. На самом деле это во многих отношениях сделает российскую экономику более слабой", - сообщил он.

Прайс сообщил, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И провели расширенную дискуссию относительно возможных последствий действий России против Украины.

"У нас есть множество инструментов, которые мы можем использовать, если мы увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы восполнить действия США по экспортному контролю, избежать их, обойти их", - заявил Прайс.

Добавим

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля.

Первая личная встреча двух лидеров за последние два года пройдет на фоне ухудшения отношений их стран с Европой и США.