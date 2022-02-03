США заявили, что связи России с Китаем не компенсируют последствий вторжения в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Госдепартамент США предупредил Россию, что более тесные отношения между Москвой и Пекином не компенсируют последствия российского вторжения в Украину и лишь сделают российскую экономику слабой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге, что Соединенные Штаты имеют множество инструментов, которые они могут использовать, если увидят, что иностранные компании, в том числе в Китае, пытаются уклониться от действий США по экспортному контролю над Украиной.
Прайс выступил после того, как министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин и Москва согласовали свои позиции в отношении Украины во время встречи министров иностранных дел обеих стран в четверг.
Прайс сослался на предупреждение США об экономических и финансовых последствиях, которые постигнут Россию, если она продолжит вторжение в Украину.
"Если Россия думает, что она будет в состоянии... смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с (Китаем). Это не так. На самом деле это во многих отношениях сделает российскую экономику более слабой", - сообщил он.
Прайс сообщил, что на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И провели расширенную дискуссию относительно возможных последствий действий России против Украины.
"У нас есть множество инструментов, которые мы можем использовать, если мы увидим, что иностранные компании, в том числе в Китае, делают все возможное, чтобы восполнить действия США по экспортному контролю, избежать их, обойти их", - заявил Прайс.
Добавим
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля.
Первая личная встреча двух лидеров за последние два года пройдет на фоне ухудшения отношений их стран с Европой и США.