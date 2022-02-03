США заявили, що зв'язки Росії з Китаєм не компенсують наслідків вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Держдепартамент США попередив Росію, що тісніші відносини між Москвою та Пекіном не компенсують наслідки російського вторгнення в Україну і лише зроблять російську економіку слабкою. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Представник Держдепартаменту Нед Прайс також заявив на регулярному брифінгу, що Сполучені Штати мають безліч інструментів, які вони можуть використати, якщо побачать, що іноземні компанії, у тому числі в Китаї, намагаються ухилитися від дій США з експортного контролю над Україною.
Прайс виступив після того, як міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін та Москва погодили свої позиції щодо України під час зустрічі міністрів закордонних справ обох країн у четвер.
Прайс послався на попередження США про економічні та фінансові наслідки, які спіткають Росію, якщо вона продовжить вторгнення в Україну.
"Якщо Росія думає, що вона буде в змозі… пом'якшити деякі з цих наслідків за рахунок тісніших відносин з (Китаєм). Це не так. Насправді це у багатьох відносинах зробить російську економіку більш слабкою", - повідомив він.
Прайс повідомив, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван І провели розширену дискусію щодо можливих наслідків дій Росії проти України.
"У нас є безліч інструментів, які ми можемо використовувати, якщо ми побачимо, що іноземні компанії, у тому числі в Китаї, роблять все можливе, щоб заповнити дії США з експортного контролю, уникнути їх, обійти їх", - заявив Прайс.
Додамо
Президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін, як очікується, зустрінуться на церемонії відкриття зимової Олімпіади у Пекіні 4 лютого.
Перша особиста зустріч двох лідерів за останні два роки пройде на тлі погіршення відносин їхніх країн із Європою та США.