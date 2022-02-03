Дуда в Пекине попытается представить лидеру Китая точку зрения Запада в вопросе российско-украинского конфликта

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Как отмечает агенстсво, визит главы государства в Пекин станет возможностью провести переговоры о ситуации вокруг Украины. Во время своего визита в Китай президент Анджей Дуда, в частности, планирует переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой МОК Томасом Бахом.

Цель этих переговоров, как отмечается — убедить собеседников сыграть активную роль в проведении российско-украинских переговоров. По словам источника PAP, речь идет о “поиске того, кто мог бы сыграть потенциальную переговорную роль между Россией и Украиной и позволить президенту Владимиру Путину выйти из этого конфликта, сохранив лицо, и в то же время завершить его мирным путем”.

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“Президент Анджей Дуда в четверг отправится в Пекин, где примет участие в открытии Олимпийских игр. Наше намерение состоит в том, чтобы поддержать олимпийское движение, а также воспользоваться некоторыми дипломатическими возможностями, — сказал PAP Якуб Кумох, отвечая на вопрос о визите польского президента в Китай и запланированных во время него встречах.

Он подтвердил, что “будет встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, а также с президентом МОК Томасом Бахом”.

Он добавил, что Президент Республики Польша также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

“И мы, и генсек ООН заинтересованы во встрече во время открытия Олимпиады, — подчеркнул глава Бюро.

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По словам Кумоха, президент прибудет в Пекин утром в пятницу и, скорее всего, вылетит в Польшу в воскресенье вечером. На этот день запланирована встреча с Си Цзиньпином. При этом он подчеркнул, что “в связи с пандемией все может измениться”.

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Как пишет Politico, время вмешательства Дуды в “ось Пекин-Москва” важно, так как после его переговоров будет встреча Си с президентом России Владимиром Путиным.

В издании отмечают, что Путин и Си скорее всего подготовят совместный документ, в котором будет изложена их “общая” позиция в отношении безопасности, а Россия заявит, что будет укреплять сотрудничество с Китаем в энергетическом и финансовом секторах.

В офисе Дуды сообщили Politico, что он воспользуется своей встречей с Си в Пекине, чтобы поднять вопрос об угрозе, исходящей от “неспровоцированного и неоправданного наращивания военной мощи и агрессивного поведения России против Украины”.

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“Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и важным соседом России. Председатель Си Цзиньпин примет президента Путина в Пекине в пятницу — мы считаем крайне важным, чтобы китайская сторона также получила иной, европейский взгляд на ситуации”, — добавили в офисе Дуды.

В офисе Дуды добавили, что президент “твердо привержен поиску широкой международной поддержки для деэскалации”.

Добавим

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обсудят более тесные газовые и финансовые связи во время визита президента Владимира Путина в Пекин на зимние Олимпийские игры.