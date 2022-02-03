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Дуда в Пекине попытается представить лидеру Китая точку зрения Запада в вопросе российско-украинского конфликта

Дуда в Пекине попытается представить лидеру Китая точку зрения Запада в вопросе российско-украинского конфликта

Киев • УНН

 • 31403 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда в четверг отправится в Пекин, где примет участие в открытии Олимпийских игр. В рамках визита он намерен воспользоваться “некоторыми дипломатическими возможностями”, сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Анджее Дуде Якуб Кумох, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Как отмечает агенстсво, визит главы государства в Пекин станет возможностью провести переговоры о ситуации вокруг Украины. Во время своего визита в Китай президент Анджей Дуда, в частности, планирует переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой МОК Томасом Бахом.

Цель этих переговоров, как отмечается — убедить собеседников сыграть активную роль в проведении российско-украинских переговоров. По словам источника PAP, речь идет о “поиске того, кто мог бы сыграть потенциальную переговорную роль между Россией и Украиной и позволить президенту Владимиру Путину выйти из этого конфликта, сохранив лицо, и в то же время завершить его мирным путем”.

Цитата

“Президент Анджей Дуда в четверг отправится в Пекин, где примет участие в открытии Олимпийских игр. Наше намерение состоит в том, чтобы поддержать олимпийское движение, а также воспользоваться некоторыми дипломатическими возможностями, — сказал PAP Якуб Кумох, отвечая на вопрос о визите польского президента в Китай и запланированных во время него встречах.

Он подтвердил, что “будет встреча с лидером Китая Си Цзиньпином, а также с президентом МОК Томасом Бахом”.

Он добавил, что Президент Республики Польша также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

“И мы, и генсек ООН заинтересованы во встрече во время открытия Олимпиады, — подчеркнул глава Бюро.

Детали

По словам Кумоха, президент прибудет в Пекин утром в пятницу и, скорее всего, вылетит в Польшу в воскресенье вечером. На этот день запланирована встреча с Си Цзиньпином. При этом он подчеркнул, что “в связи с пандемией все может измениться”.

Добавим

Как пишет Politico, время вмешательства Дуды в “ось Пекин-Москва” важно, так как после его переговоров будет встреча Си с президентом России Владимиром Путиным.

В издании отмечают, что Путин и Си скорее всего подготовят совместный документ, в котором будет изложена их “общая” позиция в отношении безопасности, а Россия заявит, что будет укреплять сотрудничество с Китаем в энергетическом и финансовом секторах.

В офисе Дуды сообщили Politico, что он воспользуется своей встречей с Си в Пекине, чтобы поднять вопрос об угрозе, исходящей от “неспровоцированного и неоправданного наращивания военной мощи и агрессивного поведения России против Украины”.

Цитата

“Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и важным соседом России. Председатель Си Цзиньпин примет президента Путина в Пекине в пятницу — мы считаем крайне важным, чтобы китайская сторона также получила иной, европейский взгляд на ситуации”, — добавили в офисе Дуды.

В офисе Дуды добавили, что президент “твердо привержен поиску широкой международной поддержки для деэскалации”.

Добавим

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обсудят более тесные газовые и финансовые связи во время визита президента Владимира Путина в Пекин на зимние Олимпийские игры.

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