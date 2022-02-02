Россия и Китай обсудят расширение газового и финансового сотрудничества во время визита Путина — Кремль

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Россия и Китай обсудят более тесные газовые и финансовые связи во время визита президента Владимира Путина в Пекин на зимние Олимпийские игры, заявил Кремль в среду, и будет рассматриваться давняя идея нового газопровода в Китай, информирует УНН.