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Россия и Китай обсудят расширение газового и финансового сотрудничества во время визита Путина — Кремль

Россия и Китай обсудят расширение газового и финансового сотрудничества во время визита Путина — Кремль

Киев • УНН

 • 20371 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Россия и Китай обсудят более тесные газовые и финансовые связи во время визита президента Владимира Путина в Пекин на зимние Олимпийские игры, заявил Кремль в среду, и будет рассматриваться давняя идея нового газопровода в Китай, информирует УНН.

Детали

Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин вместе пообедают в пятницу, 4 февраля, и могут подписать более 15 соглашений, сообщил журналистам помощник Кремля Юрий Ушаков, при этом готовится много новых сделок по природному газу.

Ушаков добавил, что рассматривается возможность строительства Россией нового газопровода в Китай через Монголию, проект, который обсуждается уже давно, и для его полной реализации потребуются годы.

Поставки по существующему газопроводу "Сила Сибири" длиной 4000 км по транспортировке газа с востока России в Китай начались в 2019 году. На достижение соглашения об условиях поставки ушло около десяти лет.

Некоторые эксперты сомневаются, что второй газопровод из России в Китай, который недавно обогнал Японию как крупнейший в мире импортер морского сжиженного природного газа, будет реализован.

Reuters пишет, что визит Путина приходится на то время, когда надежность поставок российского газа в Европу ставится под сомнение некоторыми западными политиками и когда Москва стремится показать, что она потенциально имеет другие варианты, даже если они нереалистичны.

"Стоит отметить, что китайский газовый рынок является самым перспективным и быстрым в мире", — сказал Ушаков.

Ушаков заявил, что Китай поддерживает усилия России по получению от Запада так называемых "гарантий безопасности".

Ушаков также заявил, что Москва и Пекин прилагают серьезные усилия для создания совместной финансовой инфраструктуры, которая бы могла защитить российско-китайское сотрудничество от возможных санкций со стороны третьих стран.

Ушаков добавил, что в составе российской делегации в Пекин будут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Добавим

Спотовые цены на газ в Европе достигли рекордно высокого уровня в декабре на фоне резкого роста спроса и ограниченного предложения.

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