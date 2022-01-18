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Маніпулювання європейським газовим ринком: Столтенберг дорікнув російському "Газпрому"

Маніпулювання європейським газовим ринком: Столтенберг дорікнув російському "Газпрому"

Київ • УНН

 • 14046 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У ситуації зі скороченням постачання російського газу до Європи, хоча РФ могла б збільшити експорт, і незаповненням європейських ПСГ російським "Газпромом" вбачається маніпулювання європейським газовим ринком. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, зіславшись на слова голови МЕА Фатіха Біроля, під час візиту до Німеччини на спільній пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцем, пише УНН.

Цитата:

Столтенберг вказав, що взяв на замітку повідомлення від МЕА про те, що "минулого місяця було помічено скорочення російського експорту природного газу до Європи в умовах, коли Росія могла значно нарастити експорт, якщо вона захотіла б. Також на додаток було скорочення рівня газу в газосховищах, що належать "Газпрому".

"Це маніпулювання європейським газовим ринком, на мою думку, це демонструє проблеми, які ми бачимо на європейському газовому ринку, а також важливість диверсифікації наших джерел постачання", - зауважив Столтенберг.

Раніше

Голова МЕА Фатіх Біроль звинуватив Росію в енергетичній кризі, яка завдає шкоди економіці по всій Європі.

Росія може збільшити постачання газу на континент як мінімум на третину в порівнянні з нинішнім рівнем, але спотовий продаж обмежений, попри високі ціни, заявив у середу Біроль.

Після цього Генсек НАТО зідзвонився з головою МЕА, де обговорив "цинічне маніпулювання" Росією енергоринками.

Доповнення

Європа бореться з енергетичною кризою, внаслідок якої ціни на газ та електроенергію побили кілька рекордів за останні кілька місяців. Запаси газу на континенті вже досягли найнижчого рівня більш ніж за десятиліття, а два найхолодніші місяці на рік тільки почалися.

Президент Росії Володимир Путін минулого року наказав "Газпрому" заповнити свої сховища в Європі. Хоча трохи газу і було додано, його було замало для задоволення потреб континенту. Високі ціни призвели до того, що важка промисловість від металургійних заводів до виробників добрив скоротила виробництво або взагалі зупинилася.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

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