Манипулирование европейским газовым рынком: Столтенберг упрекнул российский "Газпром"

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Столтенберг указал, что взял на заметку сообщения от МЭА о том, что "в прошлом месяце было замечено сокращение российского экспорта природного газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастити экспорт, если она захотела бы. Также в дополнение было сокращение уровня газа в газохранилищах, которые принадлежат "Газпрому".

"Это манипулирование европейским газовым рынком, по моему мнению, это демонстрирует проблемы, которые мы видим на европейском газовом рынке, а также важность диверсификации наших источников поставок", - отметил Столтенберг.

Ранее

Глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе, что наносит вред экономике по всей Европе.

Россия может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть по сравнению с нынешним уровнем, но спотовые продажи ограничены, несмотря на высокие цены, заявил в среду Бироль.

После этого Генсек НАТО созвонился с главой МЭА, где обсудил "циничное манипулирование" Россией энергорынками.

Дополнение

Европа борется с энергетическим кризисом, в результате которого цены на газ и электроэнергию побили несколько рекордов за последние несколько месяцев. Запасы газа на континенте уже достигли самого низкого уровня более чем за десятилетие, а два самых холодных месяца в году только начались.

Президент России Владимир Путин в прошлом году приказал "Газпрому" заполнить свои хранилища в Европе. Хотя немного газа и было добавлено, его было мало для удовлетворения потребностей континента. Высокие цены привели к тому, что тяжелая промышленность от металлургических заводов до производителей удобрений сократила производство или вообще остановилась.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.