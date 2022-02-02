Росія та Китай обговорять розширення газової та фінансової співпраці під час візиту Путіна — Кремль

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Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін разом пообідають у п'ятницю, 4 лютого, і можуть підписати понад 15 угод, повідомив журналістам помічник Кремля Юрій Ушаков, при цьому готується багато нових угод щодо природного газу.

Ушаков додав, що розглядається можливість будівництва Росією нового газопроводу в Китай через Монголію, проект, який обговорюється вже давно, і для його повної реалізації знадобляться роки.

Постачання існуючим газопроводом "Сила Сибіру" завдовжки 4000 км з транспортування газу зі сходу Росії до Китаю почалися в 2019 році. На досягнення угоди про умови постачання пішло близько десяти років.

Деякі експерти сумніваються, що другий газопровід з Росії до Китаю, який нещодавно обігнав Японію як найбільший у світі імпортер морського зрідженого природного газу, буде реалізований.

Reuters пише, що візит Путіна припадає на той час, коли надійність поставок російського газу в Європу ставиться під сумнів деякими західними політиками і коли Москва прагне показати, що вона потенційно має інші варіанти, навіть якщо вони нереалістичні.

"Варто відзначити, що китайський газовий ринок є найперспективнішим і найшвидшим у світі", — сказав Ушаков.

Ушаков заявив, що Китай підтримує зусилля Росії щодо отримання від Заходу так званих "гарантій безпеки".

Ушаков також заявив, що Москва та Пекін докладають серйозних зусиль для створення спільної фінансової інфраструктури, яка б могла захистити російсько-китайську співпрацю від можливих санкцій з боку третіх країн.

Ушаков додав, що у складі російської делегації до Пекіну будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр енергетики Микола Шульгінов та генеральний директор "Роснафти" Ігор Сєчін.

Додамо

Спотові ціни на газ у Європі досягли рекордно високого рівня у грудні на тлі різкого зростання попиту та обмеженої пропозиції.