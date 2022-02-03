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Дуда в Пекіні спробує представити лідеру Китаю точку зору Заходу в питанні російсько-українського конфлікту

Дуда в Пекіні спробує представити лідеру Китаю точку зору Заходу в питанні російсько-українського конфлікту

Київ • УНН

 • 31418 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда в четвер вирушить до Пекіна, де візьме участь у відкритті Олімпійських ігор. У рамках візиту він має намір скористатися "деякими дипломатичними можливостями", повідомив глава Бюро міжнародної політики при Президентові Польщі Анджею Дуді Якуб Кумох, пише УНН з посиланням на PAP.

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Як зазначає агенстсво, візит Глави держави до Пекіна стане можливістю провести переговори про ситуацію навколо України. Під час свого візиту до Китаю президент Анджей Дуда, зокрема, планує переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і главою МОК Томасом Бахом.

Мета цих переговорів, як зазначається, — переконати співрозмовників зіграти активну роль у проведенні російсько-українських переговорів. За словами джерела PAP, мова йде про "пошук того, хто міг би зіграти потенційну переговорну роль між Росією і Україною і дозволити президенту Володимиру Путіну вийти з цього конфлікту, зберігши обличчя, і в той же час завершити його мирним шляхом".

Цитата

“Президент Анджей Дуда в четвер відправиться до Пекіна, де візьме участь у відкритті Олімпійських ігор. Наш намір полягає в тому, щоб підтримати олімпійський рух, а також скористатися деякими дипломатичними можливостями, — сказав PAP Якуб Кумох, відповідаючи на питання про візит польського президента в Китай і заплановані під час нього зустрічі.

Він підтвердив, що "буде зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також з президентом МОК Томасом Бахом".

Він додав, що Президент Республіки Польща також зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"І ми, і генсек ООН зацікавлені у зустрічі під час відкриття Олімпіади", — наголосив глава Бюро.

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За словами Кумоха, президент прибуде до Пекіна вранці в п'ятницю і, швидше за все, вилетить до Польщі в неділю ввечері. На цей день запланована зустріч з Сі Цзіньпіном. При цьому він наголосив, що "у зв'язку з пандемією все може змінитися".

Додамо

Як пише Politico, час втручання Дуди у "вісь Пекін-Москва" важливий, так як після його переговорів буде зустріч Сі з президентом Росії Володимиром Путіним.

У виданні відзначають, що Путін і Сі, швидше за все, підготують спільний документ, в якому буде викладена їх "спільна" позиція щодо безпеки, а Росія заявить, що буде зміцнювати співпрацю з Китаєм в енергетичному і фінансовому секторах.

В офісі Дуди повідомили Politico, що він скористається своєю зустріччю з Сі в Пекіні, щоб підняти питання про загрозу, що виходить від "неспровокованого і невиправданого нарощування військової потужності і агресивної поведінки Росії проти України".

Цитата

“Китай є постійним членом Ради Безпеки ООН і важливим сусідом Росії. Голова Сі Цзіньпін прийме президента Путіна в Пекіні в п'ятницю - ми вважаємо вкрай важливим, щоб китайська сторона також отримала інший, європейський погляд на ситуації", — додали в офісі Дуди.

В офісі Дуди додали, що президент "твердо прихильний пошуку широкої міжнародної підтримки для деескалації".

Додамо

Раніше повідомлялося, що Росія і Китай обговорять тісніші газові та фінансові зв'язки під час візиту президента Володимира Путіна до Пекіна на зимові Олімпійські ігри.

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