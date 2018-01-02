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США пока не будут перечислять Пакистану 255 млн долларов США в качестве военной помощи - Fox News

Киев • УНН

 • 9986 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Администрация президента Дональда Трампа решила придержать 255 миллионов долларов США, которые она обещала выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, передает УНН.

США пока не будут перечислять Пакистану 255 млн долларов США в качестве военной помощи - Fox News

По его словам, “в настоящее время США не планируют перечислять Пакистану 255 млн долларов США, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год”.

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“Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и действия Пакистана в данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе предоставление в будущем содействия в обеспечении безопасности”, — отметил представитель СНБ. Администрация Трампа будет внимательно оценивать “уровень сотрудничества со стороны Пакистана”, добавил он.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в понедельник Трамп, будучи недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге-Twitter, что США зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Пакистану.

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