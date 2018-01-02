США поки не будуть перераховувати Пакистану 255 млн доларів США в якості військової допомоги - Fox News
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа вирішила притримати 255 мільйонів доларів США, які вона обіцяла виділити Пакистану за підтримку в боротьбі з тероризмом. Про це повідомила в понеділок телекомпанія Fox News, посилаючись на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі, інформує УНН.
За його словами, “у даний час США не планують перераховувати Пакистану 255 млн доларів США, виділення яких було схвалено в рамках іноземної військової допомоги ще на 2016 фінансовий рік”.
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“Президент дав ясно зрозуміти, що США очікують від Пакистану рішучих дій в протистоянні терористам на своїй території і що дії Пакистану на даному напрямку будуть визначати траєкторію розвитку наших відносин, в тому числі надання в майбутньому сприяння в забезпеченні безпеки”, — зазначив представник СНБ. Адміністрація Трампа буде уважно оцінювати “рівень співпраці з боку Пакистану”, додав він.
Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у понеділок Трамп, незадоволений тим, як Ісламабад протидіє екстремістським угрупованням, висловив думку в своєму мікроблозі-Twitter, що США дарма надавали протягом 15-ти років фінансову допомогу Пакистану.