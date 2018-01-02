США поки не будуть перераховувати Пакистану 255 млн доларів США в якості військової допомоги - Fox News

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22106 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54773 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 69051 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68583 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98486 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73176 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83162 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95787 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88055 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11835 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5628 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 5218 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5726 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11515 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 69052 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188670 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342786 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277394 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14695 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13458 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68584 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21051 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26146 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

США поки не будуть перераховувати Пакистану 255 млн доларів США в якості військової допомоги - Fox News

Київ • УНН

 • 9986 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа вирішила притримати 255 мільйонів доларів США, які вона обіцяла виділити Пакистану за підтримку в боротьбі з тероризмом. Про це повідомила в понеділок телекомпанія Fox News, посилаючись на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі, інформує УНН.

США поки не будуть перераховувати Пакистану 255 млн доларів США в якості військової допомоги - Fox News

За його словами, “у даний час США не планують перераховувати Пакистану 255 млн доларів США, виділення яких було схвалено в рамках іноземної військової допомоги ще на 2016 фінансовий рік”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пакистані бойовики напали на університет, загинуло дев'ятеро людей

“Президент дав ясно зрозуміти, що США очікують від Пакистану рішучих дій в протистоянні терористам на своїй території і що дії Пакистану на даному напрямку будуть визначати траєкторію розвитку наших відносин, в тому числі надання в майбутньому сприяння в забезпеченні безпеки”, — зазначив представник СНБ. Адміністрація Трампа буде уважно оцінювати “рівень співпраці з боку Пакистану”, додав він.

Як раніше повідомляло інформаційне агенство УНН, у понеділок Трамп, незадоволений тим, як Ісламабад протидіє екстремістським угрупованням, висловив думку в своєму мікроблозі-Twitter, що США дарма надавали протягом 15-ти років фінансову допомогу Пакистану

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,481.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.41