Соединенные Штаты поддерживают решение Украины в среднесрочной перспективе достроить дополнительные блоки АЭС, заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«США поддерживают нас в достройке дополнительных блоков и дополнительной генерации. И в среднесрочном, и в долгосрочном плане это является достаточно весомым приоритетом Украины», - заявил Колесник.

Сообщается, что кроме поставок топлива, американские компании помогут с технологиями для атомно-промышленного комплекса Украины.

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В Минэнерго напомнили, что правительство одобрило проект завершения строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 75% и 25% соответственно. Сейчас законопроект о завершении строительства находится на рассмотрении в Верховной Раде.

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Президент Зеленский отметил важность защиты энергообъектов и соблюдения сроков работ. Он также отметил, что в регионах есть возможности для создания новой генерации и получения поддержки от партнеров.