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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Актуальное
США начали вывод военных из аэропорта Кабула

США начали вывод военных из аэропорта Кабула

Киев  •  УНН

 • 14889 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Пентагон сообщил в субботу, 28 августа, о начале вывода американских военных из аэропорта Кабула. После того как власть в Афганистане захватили талибы, президент США Джо Байден отправил в район аэропорта тысячи американских военных для помощи в эвакуации. В разгар операции там находились около 5800 американских военнослужащих. Международная операция по эвакуации должна завершиться 31 августа, передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

Информагентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве США сообщила, что в аэропорту осталось менее четырех тысяч американских военнослужащих. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вывод начался, но не уточнил, сколько военных находятся в настоящее время в районе аэропорта.

Напомним

После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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