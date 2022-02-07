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15 марта, 19:03 • 105323 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США планируют увеличить военную помощь Украине - Блинкен

США планируют увеличить военную помощь Украине - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом вместе с Конгрессом продолжают работу над увеличением помощи Украине. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом и нашими союзниками и партнерами, чтобы значительно увеличить помощь Украине и помочь подготовиться к своей защите", - сказал Блинкен.

Детали

По его словам, за 2021 год США поставили Украине военной помощи на 650 млн долл.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на фоне российской угрозы международные партнеры мобилизовали поддержку Украине более 1,5 млрд долларов, а объемы доставляемой оборонительного оружия и военного оборудования составил свыше 1000 тонн.

В субботу, 5 февраля, в Киев прибыл уже 8-й транспортный самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США. Ожидается, что таких рейсов будет 45.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширения НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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