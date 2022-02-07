Понад тисячу тонн зброї та обладнання: Кулеба повідомив про допомогу партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На тлі російської загрози міжнародні партнери мобілізували підтримку Україні на понад 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої оборонної зброї та військового обладнання сягнули понад 1000 тонн. Про це на брифінгу в понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Ми перебуваємо на постійному зв’язку з партнерами та продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку в 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання на загальну вагу у понад 1000 тонн”, — сказав міністр.
Деталі
Як пояснив Кулеба, рекордні обсяги допомоги мають важливе політичне значення: вони посилюють позицію України за столом переговорів.
З його слів, наразі ключова тема світової політики — це не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.
Доповнення
У суботу, 5 лютого, до Києва прибув уже 8-й транспортний літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США. Очікується, що таких рейсів буде 45.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.