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Более тысячи тонн оружия и оборудования: Кулеба сообщил о помощи партнеров

Более тысячи тонн оружия и оборудования: Кулеба сообщил о помощи партнеров

Киев • УНН

 • 15514 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На фоне российской угрозы международные партнеры мобилизовали поддержку Украине более чем на 1,5 млрд долларов, а объемы доставленного оборонительного оружия и военного оборудования достигли более 1000 тонн. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе на сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасностную и экономическую поддержку. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в 1,5 млрд долларов, а объемы доставленных в Украину оборонительного оружия и военного оборудования общим весом более 1000 тонн”, — сказал министр.

Детали

Как пояснил Кулеба, рекордные объемы помощи имеют важное политическое значение: они усиливают позицию Украины за столом переговоров.

По его словам, сейчас ключевая тема мировой политики — это не допустить очередную волну войны России против Украины.

Дополнение

В субботу, 5 февраля, в Киев прибыл уже 8-й транспортный самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США. Ожидается, что таких рейсов будет 45.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

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