США планують збільшити військову допомогу Україні - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім разом з Конгресом продовжують роботу над збільшенням допомоги Україні. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
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"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, нашими союзниками і партнерами, щоб значно збільшити допомогу Україні й допомогти підготуватися до свого захисту", - сказав Блінкен.
Деталі
За його словами, за 2021 рік США поставили Україні військової допомоги на 650 млн дол.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на тлі російської загрози міжнародні партнери мобілізували підтримку Україні на понад 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої оборонної зброї та військового обладнання сягнули понад 1000 тонн.
У суботу, 5 лютого, до Києва прибув уже 8-й транспортний літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США. Очікується, що таких рейсів буде 45.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.