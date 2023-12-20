США планирует создать новый военный пакт со странами Северной Европы против путина: что он будет предусматривать
Киев • УНН
США формируют новый военный пакт с европейскими странами, увеличивая количество американских солдат и баз в Северной Европе.
США создаст новый военный пакт со странами Европы против президента рф владимира путина, который будет предусматривать рост количества американских солдат и военных баз в североевропейских странах, сообщает BILD, передает УНН.
Детали
США создаст новый военный пакт со странами Европы, который будет предусматривать рост количества американских солдат и военных баз в европейских странах. Сообщается, что Финляндия подписала с США соглашение о размещении в стране американских сил. Вооруженные силы США получат доступ к 15 финским военным базам.
"Страны Северной Европы осознают, что для защиты от агрессивной путинской россии им нужна поддержка США. За заключенными договорами внимательно следят и правительстве Германии. В то же время в Европе растет беспокойство, что помощь США может ослабнуть, если в 2024 году в Белый дом вернется Дональд Трамп", - сообщает издание.
Напомним,
Дания и США подписали оборонное соглашение, которое, среди прочего, предусматривает размещение американских военных и военной техники на территории Дании. Но соглашение должно быть принято парламентом, что, по оценкам правительства Дании, может занять "год".
5 декабря США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
19 декабря США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Договор Defence Cooperation Agreement (DCA) сделает возможным присутствие и тренировки американских сил и предварительное размещение американской оборонной техники на территории Финляндии.
Германия планирует отправить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.
США планирует создать новый военный пакт со странами Северной Европы против путина: что он будет предусматривать
США формируют новый военный пакт с европейскими странами, увеличивая количество американских солдат и баз в Северной Европе.
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