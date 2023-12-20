США планирует создать новый военный пакт со странами Северной Европы против путина: что он будет предусматривать

США создаст новый военный пакт со странами Европы против президента рф владимира путина, который будет предусматривать рост количества американских солдат и военных баз в североевропейских странах, сообщает BILD, передает УНН.

Детали

США создаст новый военный пакт со странами Европы, который будет предусматривать рост количества американских солдат и военных баз в европейских странах. Сообщается, что Финляндия подписала с США соглашение о размещении в стране американских сил. Вооруженные силы США получат доступ к 15 финским военным базам.

"Страны Северной Европы осознают, что для защиты от агрессивной путинской россии им нужна поддержка США. За заключенными договорами внимательно следят и правительстве Германии. В то же время в Европе растет беспокойство, что помощь США может ослабнуть, если в 2024 году в Белый дом вернется Дональд Трамп", - сообщает издание.

Напомним,

Дания и США подписали оборонное соглашение, которое, среди прочего, предусматривает размещение американских военных и военной техники на территории Дании. Но соглашение должно быть принято парламентом, что, по оценкам правительства Дании, может занять "год".

5 декабря США и Швеция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

19 декабря США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Договор Defence Cooperation Agreement (DCA) сделает возможным присутствие и тренировки американских сил и предварительное размещение американской оборонной техники на территории Финляндии.

Германия планирует отправить около пяти тысяч военных в Литву, для усиления обороны восточного фланга НАТО.