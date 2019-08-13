США поддержат жесткий Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон полностью поддержит Лондон в случае выхода из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Соединенные Штаты поддержат выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне. Об этом заявил в понедельник, 12 августа, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон", - говорится в сообщении.
По словам Болтона, если таким будет решение британского правительства, "мы поддержим его с энтузиазмом".
Советник Трампа также отметил, что администрация президента США стремится быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".
Болтон добавил, что Великобритания и США смогут договариваться о совместном торговом соглашении сектор за сектором, оставив сложные сферы напоследок. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение о финансовых услугах.
Напомним, ЕС не видит основания для дальнейших переговоров по Brexit.