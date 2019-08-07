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ЕС не видит основания для дальнейших переговоров по Brexit

ЕС не видит основания для дальнейших переговоров по Brexit

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Европейская Комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неупорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 октября. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Как сообщили дипломаты Еврокомиссии во вторник, 6 августа, представителей 27 стран ЕС, которые останутся у блока после выхода Великобритании, сообщили о том, что требования нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несовместимые с позицией Евросоюза.

На прошлой неделе представитель премьера Соединенного Королевства Дэвид Фрост встретился с экспертами по Brexit со стороны Еврокомиссии, передает агентство dpa.

Борис Джонсон хочет пересмотра соглашения, которое согласовала с ЕС его предшественница Тереза Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить возобновление жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией. В то же время Джонсон выражает готовность в случае необходимости вывести Великобританию из ЕС без какой-либо сделки. Евросоюз, которого удовлетворяет соглашение в его нынешнем виде, уже до этого неоднократно отвергал идею новых переговоров по соглашению об Brexit.

Пока остается под вопросом, сможет ли британский парламент остановить неупорядоченный Brexit независимо от позиции правительства, отмечает dpa. Одним из вероятных сценариев может быть то, что депутаты обяжут премьера Джонсона просить у Брюсселя отсрочки выхода Великобритании из блока. В таком случае это будет уже третье перенос даты Brexit, которая изначально была запланирована на конец марта 2019 года.

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Напомним, что 1 августа британская Консервативная партия потеряла одно место в парламенте после проведения довыборов в Палату общин — нижней палаты парламента Великобритании. Таким образом, преимущество большинства, на которую опирается премьер Борис Джонсон, составляет теперь только один голос. Правящая коалиция в составе Консервативной партии и североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) представлена 320 депутатами, тогда как оппозиция 319 голосов. Поэтому Джонсону может быть труднее достичь поддержки парламента в вопросе выхода страны из Евросоюза.

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