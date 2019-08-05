Зеленський обговорив із Джонсоном відносини України і Британії після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і обговорив подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії.
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Зеленський подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності, повідомили в Офісі Президента.
У повідомленні також зазначили, що йшлося й про "подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні".
Раніше УНН повідомляв, що організація зустрічі Зеленського з Джонсоном почнеться після Brexit.