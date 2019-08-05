Зеленский обсудил с Джонсоном отношения Украины и Великобритании после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также необходимость интенсификации контактов на высшем уровне, передает УНН со ссылкой на пресс -службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Глава государства поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.
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Зеленский поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности, сообщили в Офисе Президента.
В сообщении также отметили, что речь шла и о "дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне".
Ранее УНН сообщал, что организация встречи Зеленского с Джонсоном начнется после Brexit.