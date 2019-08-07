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ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit

ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Європейська Комісія не бачить підстав для подальших перемовин з Великою Британією стосовно угоди щодо Brexit, а отже побоюється неврегульованого виходу Сполученого Королівства з ЄС 31 жовтня. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Як повідомили дипломати Єврокомісії у вівторок, 6 серпня, представників 27 країн ЄС, які залишаться у блоку після виходу Великобританії, поінформували про те, що вимоги нового прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона несумісні з позицією Євросоюзу.

Минулого тижня представник прем’єра Сполученого Королівства Девід Фрост зустрівся з експертами щодо Brexit з боку Єврокомісії, інформує агенція dpa.

Борис Джонсон бажає перегляду угоди, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, мета якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією. Водночас Джонсон висловлює готовність у разі необхідності вивести Велику Британію з ЄС без будь-якої угоди. Євросоюз, якого задовольняє угода у її нинішньому вигляді, вже до цього неодноразово відкидав ідею нових перемовин щодо угоди про Brexit.

Наразі залишається під питанням, чи зможе британський парламент зупинити невпорядкований Brexit незалежно від позиції уряду, зазначає dpa. Одним із ймовірних сценаріїв може бути те, що депутати зобов’яжуть прем’єра Джонсона просити у Брюсселя відтермінування виходу Великої Британії з блоку. У такому разі це буде вже третє перенесення дати Brexit, яка спочатку була запланована на кінець березня 2019 року.

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Нагадаємо, що 1 серпня британська Консервативна партія втратила одне місце у парламенті після проведення довиборів до Палати громад — нижньої палати парламенту Великої Британії. Таким чином, перевага більшості, на яку спирається прем’єр Борис Джонсон, становить тепер лише один голос. Правляча коаліція у складі Консервативної партії та північноірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) представлена 320 депутатами, тоді як опозиція має 319 голосів. Тож Джонсону може бути важче досягти підтримки парламенту в питанні виходу країни з Євросоюзу.

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