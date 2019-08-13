США підтримають жорсткий Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон цілковито підтримає Лондон у разі виходу з Євросоюзу без угоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Сполучені Штати підтримають вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем, якщо так вирішить уряд у Лондоні. Про це заявив у понеділок, 12 серпня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон", - ідеться в повідомленні.
За словами Болтона, якщо таким буде рішення британського уряду, "ми підтримаємо його з ентузіазмом".
Радник Трампа також зазначив, що адміністрація президента США прагне бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".
Болтон додав, що Велика Британія та США зможуть домовлятися про спільну торговельну угоду сектор за сектором, залишивши найскладніші сфери наостанок. При цьому одним з найскладніших питань може стати угода щодо фінансових послуг.
Нагадаємо, ЄС не бачить підґрунтя для подальших перемовин щодо Brexit.