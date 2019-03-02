США подозревают хакеров КНДР в активизации попыток хищения средств у банков

"Прямые киберограбления банков - это значительная часть того, чем они (КНДР) занимаются сейчас в киберпространстве", - утверждал он. Как пояснил Демерс, хакеры, контролируемые властями КНДР, сосредоточены на вымогательстве и хищении крупных сумм. Для этого используются различные способы: от блокирования внутренних систем банков и разблокирование за выкуп, к безналичного перевода средств с чужих счетов путем подбора паролей к ним.

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Примером утонченности хакеров названа кибератака на центробанк Бангладеш в феврале 2016 года, в ходе которой было похищено более 80 млн долларов. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, в октябре прошлого года утверждала, что к этой диверсии причастна группа хакеров APT38, якобы связанная с властями КНДР.

По мнению FireEye, APT38 стала наращивать масштабы своих операций против различных банков с февраля 2014 года по мере того, как экономическое и списка санкций давление на КНДР возрастала. Сначала злоумышленники атаковали банки, расположенные преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, однако затем стали делать киберопераций также о финансовых институтов в государствах Африки и Латинской Америки.

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Как считают в FireEye, APT38 с 2014 года сделала кибератак на более чем 16 организаций, включая банки, в 11 странах мира. Группа пыталась за это время похитить в общей сложности около 1,1 млрд долларов.

Как сообщал УНН, в августе прошлого года стало известно, что в США трем украинским хакерам, обвиняемым в похищении номеров платежных карточек и других данных американского бизнеса, сообщили об аресте.